Станом на ранок 5 січня дефіцит потужності в енергосистемі України продовжує зростати. До областей доведені ліміти споживання електроенергії.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що станом на 11 годину 5 січня дефіцит потужності в енергосистемі України продовжує зростати. Це пов’язано з поступовим похолоданням та активізацією роботи промисловості і бізнесу.

“Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень”, – наголосили у компанії.

На даний час у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

В “Укренерго” також зауважили, що унаслідок негоди у розподільчих мережах центрального регіону виникла низка пошкоджень. Ремонтні бригади оператора систем розподілу (обленерго) відновлюють живлення.

Окрім цього, вчора ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій.