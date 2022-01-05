Дефіцит загального фонду бюджету України у 2021 році становив 166,8 мільярда гривень за плановим показником у 220,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Відповідно до даних Державної казначейської служби, доходи загального фонду держбюджету у 2021 році становили 1,084 трлн грн, що на 30 млрд грн більше планових показників. Водночас витрати бюджету за цей період становили 1,257 трлн грн.

Зазначається, що податкові надходження до держбюджету дорівнювали 614,4 млрд грн у 2021 році, що 18,4 млрд грн, вище запланованого показника.

При цьому, Пенсійний фонд України отримав 349 млрд грн надходжень від Єдиного соціального внеску, що на 10,7 млрд грн вище очікуваних показників.

Державні запозичення принесли 602,8 млрд грн, що на 13,8% нижче запланованого показника.

Окрім цього, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету було залучено 388,3 млрд грн.

Міністерство провело випуск ОВДП у розмірі 1,8 млрд грн для фінансування експортно-кредитного агентства, а також у розмірі 20 млрд грн для Української фінансової житлової компанії.

Із зовнішніх джерел держава залучила 192,8 млрд грн.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-грудень 2021 року становили 441,1 млрд грн (94,2% плану), платежі з обслуговування – 150 млрд грн (98,6% плану).