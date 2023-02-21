Станом на 21 лютого в енергосистемі України не спостерігається дефіцит потужності. Водночас у деяких регіонах унаслідок несприятливих погодних умов порушене електропостачання споживачів.

Про це йдеться у повідомленні НЕК “Укренерго”.

Станом на сьогодні дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і на даний час не прогнозується.

Всі електростанції працюють згідно з командами диспетчерів “Укренерго”. Імпорт електроенергії незначний і суттєво зменшується завдяки стабілізації електропостачання в країні.

Таким чином, ліміти споживання до областей не доводились. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Водночас внаслідок несприятливих погодних умов (рвучкий вітер, подекуди з дощем і мокрим снігом) мають місце порушення електропостачання споживачів через пошкодження мереж операторів системи розподілу у низці областей України. Бригади обленерго уже працюють над відновленням їх живлення.

21 лютого виміри фактичного споживання проводяться у Київській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

В Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК “Укренерго” внаслідок минулих ракетних ударів та атак дронами, що призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.