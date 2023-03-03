Станом на 3 березня дефіциту потужності в енергосистемі України немає вже 20 днів поспіль й наразі не передбачається. Проте внаслідок обстрілів РФ у Донецькій області є пошкодження у мережах обленерго.

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook.

Сьогодні споживання відповідає рівню робочого дня і повністю забезпечується електроенергією від української генерації та незначним імпортом.

За даними “Укренерго”, зараз працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки.

У компанії зазначили, що мережевих обмежень у мережах “Укренерго”, що спричиняють необхідність обмеження споживачів в областях зараз немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Натомість у Донецькій області внаслідок російських обстрілів є пошкодження у мережах оператора системи розподілу.

“Енергетики продовжують ремонтні роботи на всіх об’єктах енергосистеми, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, для збільшення доступної потужності в енергосистемі, підвищення надійності передачі електроенергії та живлення окремих регіонів”, – підсумували в “Укренерго”.

Зауважимо, що нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що представники європейського бізнесу зацікавлені в участі у проєктах з відновлення українського енергетичного сектору, а уряди європейських держав – у вивченні досвіду України, як втримати енергетичну систему в умовах регулярних масованих атак.

Відтак, за його словами, Україна дійсно має перспективи та потенціал стати великим енергетичним хабом для усієї Європи.