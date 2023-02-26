Сьогодні, 26 лютого, дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній два тижні поспіль й наразі не прогнозується.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Сьогодні споживання порівняно із суботою зменшилося. Зокрема, зараз в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.

Повідомляється, що вчора енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють відключення за графіком. Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Зазначено, що тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх об’єктах “Укренерго”, пошкоджених внаслідок російських атак. Через масштабність та складність отриманих пошкоджень відновлення функціонування енергооб’єктів вимагає багато ресурсів та часу.

Нагадаємо, що за відсутності нових ударів з боку РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, в Україні більше не обмежуватимуть споживання електроенергії.

Крім того, в Україні працюють над новим форматом електростанцій та підстанцій, які дозволять краще захистити систему від ракетних ударів. Водночас країна продовжує відновлювати постраждалі енергооб’єкти.