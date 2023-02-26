Про це інформує пресслужба “Укренерго”.
Сьогодні споживання порівняно із суботою зменшилося. Зокрема, зараз в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах.
Повідомляється, що вчора енергетикам вдалося зменшити обсяг мережевих обмежень в Одесі та Одеському районі, однак у місті все ще діють відключення за графіком. Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.
Зазначено, що тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх об’єктах “Укренерго”, пошкоджених внаслідок російських атак. Через масштабність та складність отриманих пошкоджень відновлення функціонування енергооб’єктів вимагає багато ресурсів та часу.
Нагадаємо, що за відсутності нових ударів з боку РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, в Україні більше не обмежуватимуть споживання електроенергії.
Крім того, в Україні працюють над новим форматом електростанцій та підстанцій, які дозволять краще захистити систему від ракетних ударів. Водночас країна продовжує відновлювати постраждалі енергооб’єкти.
- Бучанський міський голова Анатолій Федорук повідомив, що у місті повністю відновлено вуличне освітлення. Зокрема 20 лютого засвітився мікрорайон Склозавод та інші вулиці нашої громади, де електромережі потребували ремонту.
- Генеральний директор постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко зауважив, що вже кілька днів поспіль “Укренерго” не формує ліміти для регіонів. Тож генераційних обмежень практично немає.
- Україна отримала від Німеччини 334 тонни енергообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.