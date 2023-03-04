Станом на 4 березня дефіциту потужності в енергосистемі України немає вже 21 день поспіль й наразі не передбачається. Проте 5-6 березня в Одеській області можливі обмеження споживання через проведення додаткових ремонтних робіт на енергооб’єктах.

Про це інформує пресслужба НЕК “Укренерго” у Facebook.

Сьогодні споживання електроенергії знизилось, що характерно для вихідного дня. Потреба в електроенергії повністю забезпечується виробництвом на українських електростанціях та несуттєвим імпортом.

За даними “Укренерго”, зараз працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки.

Крім того, обмежень у мережах “Укренерго”, що спричиняли б необхідність обмеження споживачів, в областях зараз немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Натомість завтра, 5 березня, ремонтні бригади “Укренерго” розпочнуть додаткові ремонтні роботи на енергооб’єктах в Одеській області, які дозволять підвищити надійність живлення Одеського регіону. Підготовчі роботи вже почалися.

У компанії пояснили, що це складні роботи на високовольтному обладнанні, тому упродовж неділі, а також у понеділок можливі тимчасові обмеження споживання.

Роботи проводяться на енергооб’єктах, які були неодноразово пошкоджені ворожими обстрілами і можуть мати приховані пошкодження. Тому навіть їх відновлення функціонування, на жаль, не виключає ризиків виникнення відмов інших елементів мережі, які живлять Одесу, що можуть статися під час проведення ремонтних робіт.

Зокрема, в “Укренерго” нагадали, що росіяни випустили тисячі ракет та дронів по енергосистемі, понад 200 з них влучили у підстанції компанії. Деякі підстанції були атаковані по 4-5 разів.

“Ми щоденно працюємо над відновленням пошкодженого обладнання. Але для відновлення надійності електропостачання, яке було до вторгнення, все ще треба багато часу та ресурсів”, – резюмували в “Укренерго”.