Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що банкрутство РФ - лише питання часу, та закликала якнайшвидше надати зброю Україні для швидкого завершення війни.

Про це очільниця Єврокомісії заявила в інтерв’ю виданню Bild.

“За поточними прогнозами, валовий внутрішній продукт у РФ впаде на 11%. Національне банкрутство РФ – лише питання часу”, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, санкції з кожним тижнем все глибше проникають в російську економіку: експорт до РФ впав на 70%. 700 російських літаків втратили ліцензію через відсутність запчастин та оновлень програмного забезпечення

Фон дер Ляєн наголосила, що не розрізняє “важку” та “легку” зброю, тож заявила, що Україна має отримати те, що їй потрібно для оборони і з чим вона може впоратися. Наразі ЄС надає на це 1,5 мільярда євро, і багато держав-членів здійснюють поставки додатково.

Вона не стала прямо коментувати вагання уряду канцлера Шольца щодо постачання танків ФРН. Водночас зазначила, що усі держави-члени, котрі мають змогу надати потрібну зброю, – повинні це зробити, тому що лише тоді Україна зможе швидко завершити цю війну з РФ.

“Україна може виграти війну, адже мужність і стійкість України вражають”, – упевнена президентка Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн закликала зробити усе можливе, аби покінчити з війною якомога швидше.