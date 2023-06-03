Президент США Джо Байден у суботу підписав законопроєкт, який підвищує верхню межу державного боргу США, аби запобігти першому в історії країни дефолту.

У повідомленні Білого дому йдеться:

“У суботу, 3 червня 2023 року, президент підписав закон H.R. 3746, “Про фіскальну відповідальність 2023 року”, який призупиняє дію ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року та збільшує ліміт 2 січня 2025 року для виконання зобов’язань, виданих протягом періоду призупинення; встановлює нові дискреційні ліміти витрат, виділяє фінансування для Фонду токсичних впливів Вірджинії та скасовує певні залишки без зобов’язань; розширює вимоги до роботи за окремими федеральними програмами; змінює процеси екологічної перевірки; і припиняє призупинення виплат федеральних студентських позик”

Палата представників і Сенат прийняли закон цього тижня після того, як Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті досягли згоди після напружених переговорів.

Міністерство фінансів попередило, що не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес не вживе заходів до того часу.

“Дякуємо спікеру Маккарті, лідеру Джеффрісу, лідеру Шумеру та лідеру МакКоннеллу за їхнє партнерство», — йдеться в заяві Білого дому, яка оголосила про підписання законопроєкту, назвавши лідерів демократів і республіканців у Палаті представників і Сенаті.

Байден у своєму зверненні до американців в Овальному кабінеті заявив, що було критично важливо досягти угоди, і це дуже хороша новина для американського народу.