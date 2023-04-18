Вчені знайшли колонії прибережних істот, зокрема йдеться про крихітних крабів, які пристосувалися до життя за тисячі миль від дому на тихоокеанському сміттєвому "острові" – вирі сміття між Каліфорнією та Гаваями.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що у новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Ecology & Evolution у понеділок, команда дослідників виявила, що десятки видів прибережних безхребетних організмів змогли вижити та розмножуватися на пластиковому смітті, що роками плавало в океані.

Отримані дані свідчать про те, що забруднення океану пластиком може сприяти створенню нових плавучих екосистем видів, які, зазвичай, не здатні виживати у відкритому океані.

На відміну від органічного матеріалу, який розкладається і тоне протягом кількох місяців або, щонайбільше, кількох років, пластикове сміття може плавати в океанах набагато довше, даючи істотам можливість виживати та розмножуватися у відкритому океані роками.

Як сказала CNN Лінсі Харам, наукова співробітниця Національного інституту продовольства та сільського господарства та провідний автор дослідження, прибережні види знаходили на 70% пластику, виявленого вченими.

Харам та її колеги дослідили 105 пластикових предметів із Великої тихоокеанської сміттєвої плями в період з листопада 2018 року по січень 2019 року. Вони ідентифікували на смітті 484 морських безхребетних організми, що належать до 46 різних видів, з яких 80% зазвичай зустрічаються в прибережних місцях існування.

“Досить великий відсоток різноманітності – це прибережні види, а не місцеві пелагічні види відкритого океану, які ми здебільшого очікували знайти. На двох третинах уламків ми виявили, що обидві спільноти разом… конкурують за простір, але, ймовірно, взаємодіють іншими способами”, – сказала Харам.

За її словами, ймовірно, існує конкуренція за простір, тому що простір у відкритому океані – вкрай обмежений, тож виникає конкуренція за харчові ресурси.

“Як саме істоти потрапляють у відкритий океан і як вони там виживають, залишається незрозумілим. Невідомо, наприклад, чи вони просто їздили автостопом на шматку пластику, до якого прикріпилися біля узбережжя, чи змогли колонізувати нові об’єкти, опинившись у відкритому океані”, – сказала Харам.

За оцінками ініціативи Ocean Cleanup, на “острові” знаходиться близько 1,8 трильйона шматків пластику вагою близько 80 000 тонн. Більшість пластику, знайденого там, походить від рибної промисловості.

За даними Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), у світі виробляється близько 460 мільйонів тонн пластику на рік, і ця цифра потроїться до 2060 року.

Так, у всьому світі переробляється лише близько 9% пластикових відходів. Близько 22% усіх пластикових відходів зазнають неправильного розподілу та потрапляють у сміття, а велика їх кількість зрештою потрапляє в океани.