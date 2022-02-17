Під час візиту до Маріуполя у Донецькій області Зеленський додав, що питання вступу в НАТО є одним із тих, через які на Україну здійснюється тиск. Президент нагадав, що наша країна обрала курс на членство в Альянсі задля своєї безпеки.

“Головне питання – це незалежність України і її самостійний вибір у будь-яких питаннях. І Україна багато років виборює своє право на це”, – наголосив Зеленський.

Україна рухається до вступу в блок тривалий час, додав президент, але відстань до Альянсу для нашої країни поки не скорочується. Зеленський називає конкретні причини, якими є протидія Росії та дії деяких країн-членів Альянсу. За його словами, цьому “немає ніяких секретів”.

Російська Федерація використовує питання вступу України до блоку як виправдання військової агресії та продовження гібридної війни. Зеленський зазначив, що деякі європейські країни “підігрують” тому, що російські війська стоять на українських кордонах. Він наголосив, аби ситуацію не перекручували, оскільки Росія окупувала Крим та розв’язала війну на Донбасі, а не навпаки.

“Це на наших кордонах стоїть армія”, – наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що євроатлантична інтеграція закріплена в Конституції України. Цей геополітичний курс є вибором українського народу, однак остаточне рішення залежить від 30 країн-учасників НАТО. На сьогодні можливість винесення питання Альянсу на референдум не розглядається.