З початку 2023 року набрав чинності закон щодо виплат військовим. Згідно з ним встановлюють щомісячні виплати грошової допомоги Героям України та кавалерам орденів.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У законі передбачено три категорії військових ЗСУ. Серед них:

у розмірі трьох мінімальних заробітних плат – особи, яким надано звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” (20 100 грн);

у розмірі двох мінімальних заробітних плат – лицарі ордена “Богдана Хмельницького” трьох ступенів (13 400 грн);

у розмірі однієї мінімальної заробітної плати – кавалери ордена “За мужність” трьох ступенів (повні кавалери) (6 700 грн).

Ще встановлено щомісячну виплату у розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на родину) мінімальної зарплати членам родин померлих або нагороджених посмертно осіб. Йдеться про тих, кому надано звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”, лицарі ордена “Богдана Хмельницького” трьох ступенів та кавалери ордена “За мужність” трьох ступенів.