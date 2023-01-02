Про це повідомило Міністерство оборони України.
У законі передбачено три категорії військових ЗСУ. Серед них:
- у розмірі трьох мінімальних заробітних плат – особи, яким надано звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” (20 100 грн);
- у розмірі двох мінімальних заробітних плат – лицарі ордена “Богдана Хмельницького” трьох ступенів (13 400 грн);
- у розмірі однієї мінімальної заробітної плати – кавалери ордена “За мужність” трьох ступенів (повні кавалери) (6 700 грн).
Ще встановлено щомісячну виплату у розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на родину) мінімальної зарплати членам родин померлих або нагороджених посмертно осіб. Йдеться про тих, кому надано звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”, лицарі ордена “Богдана Хмельницького” трьох ступенів та кавалери ордена “За мужність” трьох ступенів.
- Від початку широкомасштабної війни Росії проти України до бюджету нашої країни залучено більш ніж 31 млрд доларів від міжнародних партнерів. Ще майже 200 мільярдів гривень вдалося залучити від продажу військових облігацій.