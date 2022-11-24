Деякі російські командири знали про сексуальне насильство своїх підлеглих в Україні, а іноді навіть заохочували до вчинення цього злочину або віддавали накази.

Про це виданню Reuters розповів міжнародний адвокат у кримінальних справах, британський юрист Вейн Джордаш, який допомагає Україні розслідувати воєнні злочини під час широкомасштабного вторгнення РФ.

За словами британського юриста, у деяких районах Київської області певні випадки сексуального насильства пов’язані з рівнем організації Збройних сил РФ, який свідчить про системне планування цих злочинів.

Проте Вейн Джордаш сказав, що ще зарано робити висновки про те, наскільки поширена ця практика, адже розслідування на нещодавно звільнених від окупантів територіях лише розпочалися. Але певні дані свідчать про те, що випадки сексуального насильства “можуть бути частішими” на територіях, які були окуповані протягом тривалого періоду.

За даними Reuters, є твердження постраждалих про те, що їх членів родини російські армійці змушували спостерігати за зґвалтуваннями. Також є дані про групові зґвалтування російськими окупантами.

У повідомленні зазначається, що згідно з постановою Чернігівського районного суду, в області у березні військовослужбовець 80-го танкового полку Росії неодноразово ґвалтував дівчину і погрожував вбити членів її сім’ї. Суд визнав 31-річного Руслана Кулієва та ще одного російського солдата заочно винними у скоєнні воєнних злочинів.

Згідно з Женевськими конвенціями, які встановлюють міжнародні правові стандарти ведення збройних конфліктів, зґвалтування вважається воєнним злочином. Відтак, за словами юристів, широко поширене або систематичне сексуальне насильство може бути прирівняне до злочинів проти людства. Натомість Москва заперечує вчинення воєнних злочинів.

У відповідь на запитання Reuters про ймовірне сексуальне насильство з боку російських військових в Україні, зокрема про те, чи було відомо командирам і, чи було воно систематичним, пресслужба Кремля заявила, що заперечує “такі звинувачення”.

Своєю чергою, Генпрокуратура України заявила, що широкомасштабна війна РФ проти України «спрямована на винищення українського народу», а сексуальне насильство входить до числа російських злочинів, «спрямованих на поширення терору, викликання страждань і страху серед цивільного населення України».

“Є ознаки того, що сексуальне насильство використовується як зброя у війні”, — сказала спеціальна представниця генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства під час війни Праміла Паттен, посилаючись на такі обставини, як зґвалтування на очах членів сім’ї та групове зґвалтування.

Згідно зі звітами, зібраними Reuters і слідчим органом ООН, звинувачення у зґвалтуваннях і сексуальному насильстві з’явилися невдовзі після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого та надходили з усієї країни.

Польський гінеколог Рафал Кузлік і його дружина-травматолог Івона Кузлік розповіли, що цієї весни пролікували сім жінок, які втекли з України, переважно з півночі та північного сходу, які розповіли, що були зґвалтовані російськими солдатами.

“Генпрокуратура України повідомила, що порушила десятки кримінальних справ за фактами сексуального насильства військовослужбовців ЗС РФ щодо жінок, дітей і чоловіків”, – наголосили у виданні.