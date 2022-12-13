Про це повідомило Reuters.

Обурилися країни Балтії, Польща та Словаччина. Ще негативну реакцію викликали у Чеської Республіки, яка головує в Раді ЄС, що допомогла організувати підтримку “демаршу”. Видання додало, що не змогло встановити, скільки країн загалом підтримали цей крок, і чи підтримали його чехи. Крім того, не відповіли на запит про коментар МЗС Чехії, Словаччини і Франції, а у Польщі його відхилили.

Французький президент 3 грудня заявляв, що Європа має підготувати майбутню безпекову архітектуру та подумати над тим, “як дати гарантії Росії у день, коли вона повернеться за стіл переговорів”.

Минулого тижня Чехія поширила проєкт демаршу іншим європейським країнам. У документі зовнішньо-дипломатичного листування, відомого як non paper, йдеться про попередні зусилля Росії щодо європейської архітектури безпеки, які були спрямовані на розділення та послаблення Європи.

За словами анонімних дипломатів, у ньому перераховано аспекти співпраці та діалогу з Росією. Серед них від документа НАТО-Росія 1997 року до пропозицій від грудня 2021 року, які включали російські вимоги щодо гарантій.

Двоє дипломатів наголосили, що Чехія та кілька інших країн ЄС передали остаточний демарш директору континентальної Європи МЗС Франції вчора. Водночас представник президента Франції прокоментував заяву Макрона, сказавши, що певні люди чи рухи намагаються “виділити фрагмент речення поза його контекстом, і реальністю роботи, яку ми виконуємо”.