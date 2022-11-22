Низка країн ЄС запропонували ухвалити дев’ятий пакет санкцій одночасно з обмеженням ціни на нафту. За таку пропозицію виступили Польща, Латвія, Литва та Естонія.

Про це повідомило Politico.

Країни намагаються підштовхнути до такого рішення членів ЄС та Європейську комісію.

Інші представники країн Євросоюзу побоюються пов’язувати два обмеження. На їхню думку, новий пакет санкцій ще не готовий, а поєднання ускладнить ситуацію.

Politico з посиланням на двох посадовців додало на чому зосереджений новий пакет санкцій. Обмеження будуть індивідуальні проти російських чиновників, пропагандистів, керівників та інших осіб, які підтримують режим диктатора Володимира Путіна.

Європейські країни пропонували довгі переліки імен. Нині експерти Єврокомісії опрацьовують питання чи можуть особи бути пов’язані з війною Росії проти України.

Крім того, депутати Європарламенту запропонували запровадити санкції проти ПВК “Вагнер”. Йдеться про те, щоб додати військову приватну компанію до переліку терористичних організацій.