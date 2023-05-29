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Деякі області України накриють опади: прогноз погоди на 29 травня

За даними синоптиків, у понеділок, 29 травня, у деяких областях України очікуються опади у вигляді дощу та грози.

Понеділок, 29 травня 2023, 07:35
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Джерело: Укргідрометцентр.

На всій території України прогнозується мінлива хмарність. На півдні, південному-сході країни, вдень і в Карпатах та на Закарпатті місцями очікується короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Вітер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 7-12°, у південній частині – 11-16°; вдень – 19-24°, в Карпатах – 15-20°.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність, без опадів. Вітер прогнозується північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області дорівнюватиме вночі 7-12°, вдень – 19-24°. У столиці вночі – близько 10°, вдень – 21-23°.

Фото: Укргідрометцентр

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