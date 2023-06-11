За даними синоптиків, у неділю, 11 червня, у низці областей України очікуються опади у вигляді дощу, подекуди з грозою.

Джерело: Укргідрометцентр.

На всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. Прогнозуються короткочасні дощі та грози, у більшості західних, Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях, вдень у південних областях в окремих районах град.

Вітер буде переважно північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря у західних та північних областях вночі дорівнюватиме 11-16°, вдень – 16-21°; на решті території вночі – 14-19°, вдень – 19-24°.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер очікується північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 11-16°, вдень – 16-21°. У столиці вночі – 13-15°, вдень – 17-19°.