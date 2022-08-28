Громадяни України, які безоплатно прихистили переселенців (ВПО), можуть отримати компенсацію за сплату житлово-комунальних послуг. Для виплати власник житла має зробити кілька кроків.

Про це повідомило Міністерство юстиції на Facebook-сторінці.

В день на людину розмір компенсації становитиме 14,77 гривні. Для одержання грошового відшкодування обов’язково потрібно надати житло внутрішньо переміщеним особам.

Власник квартири не повинен мати боргу комуналки. Для отримання компенсації переселенці мають тоді не отримувати щомісячної допомоги на проживання.

Щоб отримати виплату власник житла має подати заяву. Це може бути зроблено у вільній формі чи через ЦНАП, чи безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради. У документі треба вказати ПІБ переселенців та документи, що підтверджують їх особи).

Далі необхідно зареєструватись на сайті prukhystok.in.ua. З цим може допомогти державний службовець. Органи місцевої влади перевірять інформацію протягом п’яти днів. Зокрема дані про кількість переселенців, інформацію про них та умови проживання. Після цього буде ухвалено рішення про компенсацію.