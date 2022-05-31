Про це повідомив прессекретар військової комендатури оборони Миколаєва Дмитро Плетенчук в Facebook.
Через активні обстріли з боку російських військових місцевим жителям, які не можуть покинути свої будинки, радять перебувати в бомбосховищах, підземних укриттях або поруч із ними. Якщо поруч немає укриття, то краще перебувати біля північних і західних сторін міцних будівель. Проте наближатися до них не варто, як і перебувати у панельних багатоквартирних будинках.
Дмитро Плетенчук зазначив, що потрапляння 203-мм снарядом у панельні будинки спричиняє суттєві руйнуваня. Подібні споруди не врятують, тому варто знайти безпечне укриття. Російські окупанти можуть застосовувати касетні реактивні снаряди.
Прессекретар військової комендатури оборони Миколаєва додав, що загарбники стали використовувати 203-мм гармати 2С7″Півонія” з 26 травня. Підрозділи 291-ї артилерійської бригади російських військ використовують два типи снарядів з дальністю стрільби 37 км і 47,5 км. Боєприпасів інших типів у них менше, тому і менша ймовірність їх застосування.
Снарядами з дальністю стрільби 37 км частіше обстрілюють південно-східні райони Миколаєва-Інгульського і Корабельного, а також передмістя. Снаряд не забезпечує точної стрільби, але завдає істотного ураження об’єктам. Окупанти мають на меті максимально пошкодити житлові будинки, підприємства та інфраструктуру.
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