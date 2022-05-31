Про це повідомив прессекретар військової комендатури оборони Миколаєва Дмитро Плетенчук в Facebook.

Через активні обстріли з боку російських військових місцевим жителям, які не можуть покинути свої будинки, радять перебувати в бомбосховищах, підземних укриттях або поруч із ними. Якщо поруч немає укриття, то краще перебувати біля північних і західних сторін міцних будівель. Проте наближатися до них не варто, як і перебувати у панельних багатоквартирних будинках.

Дмитро Плетенчук зазначив, що потрапляння 203-мм снарядом у панельні будинки спричиняє суттєві руйнуваня. Подібні споруди не врятують, тому варто знайти безпечне укриття. Російські окупанти можуть застосовувати касетні реактивні снаряди.