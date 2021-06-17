Про це повідомляє МОЗ України.
У МОЗ опублікували точний розклад їхньої роботи і зазначають, що список центрів може оновлюватися.
Нагадаємо, що в Україні у травні запустили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19.
В них проводять щеплення громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в застосунку чи через сайт “Дія” або через контакт-центр МОЗ.
“Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям”, – нагадують в МОЗ.
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