В Україні у зв’язку зі святковими вихідними частина центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватиме у четвер та п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня.

Про це повідомляє МОЗ України.

У МОЗ опублікували точний розклад їхньої роботи і зазначають, що список центрів може оновлюватися.

Нагадаємо, що в Україні у травні запустили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19.

В них проводять щеплення громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в застосунку чи через сайт “Дія” або через контакт-центр МОЗ.

“Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям”, – нагадують в МОЗ.