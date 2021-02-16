Молодь все частіше відмовляється від використання в соціальних мережах емодзі, які були популярні серед мілленіалів.

Про це пише CNN.

В останні тижні два покоління, які знаються на Інтернеті, сперечаються у відео і коментарях на TikTok про характерні риси тисячолітньої культури, які зараз покоління Z (люди, що народилися в період з 1997 по 2012 рік) вважає негарними. У цьому списку опинилися й популярні ті, що сміються, й ті, що плачуть емодзі, які деякі мілленіали (люди, що народилися з 1981 по 1996 рік), використовують сотні разів в день або навіть частіше.

“Що не так зі смайликом, що сміється?”, – запитав один користувач в коментарях в TikTok. Інший йому відповів: “Це так недоречно”.

Ще одна жінка зізналася, що вона скоротила використання цього смайлика після того, як дізналася, що діти цього не роблять. Інший 21-річний хлопець розповів, що він використовує всі смайлики, крім тих, що сміються.

“Я перестав його використовувати деякий час назад, тому що бачив, як його використовують літні люди, такі як моя мама, мої старші брати й сестри та просто люди похилого віку в цілому”, – пояснив він.

Для багатьох представників покоління Z смайли 💀 стали популярною заміною сміху. Це візуальна версія жаргонної фрази “Я мертвий” або “Я вмираю”, яка означає, що щось дуже веселе.

Інші прийнятні альтернативи: смайлики 😭 (офіційно звуться “Обличчя, що голосно плаче”) або просто написання “lol” (гучний сміх).

Сімнадцятирічний Ксав’є Мартін назвав емодзі 😂 “м’яким” і сказав, що “не всі люди” його віку використовують його. А 21-річна Стейсі Тиру віддає перевагу справжнім засмученим смайликам, тому що вони демонструють більш сильні емоції та здаються більш драматичними. За словами дівчини, вона навіть не змогла знайти смайлик 😂 на клавіатурі свого iPhone.

Подібний смайлик під назвою “Катаюся підлого зі сміхом” (🤣) також більше не в моді.

😂, офіційна назва якого “Face with Tears of Joy”, наразі є найчастіше використовуваним смайликом на Emojitracker, вебсайті, який показує використання смайликів у Twitter в режимі реального часу.

Покоління Z, яке народилося після 1996 року, зросло в той час, коли Інтернет був вже повсюдним. Для порівняння, деякі мілленіали пам’ятають часи до знайомства з Інтернетом – багато хто з них потрапив у світ смайликів та інтернет-жаргону не через текстові повідомлення або соціальні мережі, а через програму миттєвого обміну повідомленнями AOL Instant Messenger.

За словами головного спеціаліста зі смайликів Emojipedia Джеремі Бердж, як не дивно, старші покоління схильні сприймати смайлики буквально, в той час, як молоді люди стають креативнішими.

Представники покоління Z зазначили, що їм подобається приписувати смайликам своє власне значення, яке потім поширюється серед інших в їх когорті, часто через соціальні мережі.