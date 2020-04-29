Лист опубліковано на інформаційному порталі “Лівий берег”.

Письмо опубликовано на информационном портале “Левый берег”.

Директори українських культурних інституцій, дослідники, художники і режисери, звернулися з цією вимогою до голови і членыв Наглядової ради Меморіального центру Голокосту “Бабий Яр”.

Зокрема, колективне звернення підписали 65 діячів культури, серед яких: журналіст, голова правління Національної Громадської Телерадіокомпанії України Зураб Аласанія, письменник Сергій Жадан, письменниця Оксана Забужко, генеральна директорка Українського інституту книги Олександра Коваль та інші.

“Ми вважаємо за неможливе ігнорувати неодноразово озвучені наміри пана Хржановського перенести апробовані під час роботи над проєктом “Дау” методи (деякими спеціалістами розцінювані як методи соціальної інженерії) на чутливу сферу комеморації трагедії Голокосту. Ми вважаємо також неприпустимими непрозорість управлінських рішень та відсутність підзвітності інституції громадськості. Створення Меморіалу “Бабин Яр” — спільна справа Благодійного фонду Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», української влади, міжнародних стейкхолдерів та українського суспільства. Благодійні пожертви, хай які щедрі, не мають перетворювати Меморіал на приватну справу і не дають права на волюнтаристські рішення. Закликаємо Наглядову раду звільнити пана Хржановського з посади художнього керівника Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр” та поновити діяльність Громадської ради Меморіалу як незалежного органу координації з громадськістю”, – сказано в листі.

Також вони вимагають відновити роботу Громадської ради, розпущеного в минулому році, в зв’язку з реструктуризацією центру.

“На наше переконання, меморіали Голокосту покликані запобігати появі в майбутньому моральних виборів, перед якими ставали його жертви … Симулювати ситуації подібного вибору – неприпустимо”, – вважають автори листа.

Автори листа нагадали, що 23 квітня 2020 Карел Беркгоф, головний історик Меморіалу з лютого 2017 по січень 2020 року, відмовився підтримувати Меморіальний центр Голокосту “Бабий Яр” з етичних міркувань, посилаючись на драматичні зміни в інституті, які почалися після призначення Хржановського.

Нідерландський історик також розкритикував запропоновані Хржановським, методи меморіалізації трагедії Бабиного Яру. Серед них – побудова “психометричних алгоритмів”, участь в експериментах, “в яких відвідувачі надаватися в ролі жертв, колабораціоністів, нацистів і військовополонених, яких змушували спалювати трупи” та інші.