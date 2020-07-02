Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 24-28 червня 2020 року.

Так, 52 % респондентів заявили, що не задоволені діяльністю глави держави. Ще 35 % опитаних дотримуються протилежної думки. А 12 % не визначилися з відповіддю.

Роботою спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова задоволені 21 % респондентів, не задоволені – 51 %.

Роботою Парламенту та Уряду задоволені значно менше опитуваних. Лише 9 % позитивно оцінили діяльність Верховної Ради, 75 % – негативно.

Крім того, 8 % задоволені діяльністю голови Уряду Дениса Шмигаля (55 % – не задоволені).

Лише 8 % респондентів задоволені роботою Кабінету Міністрів, 71 % – не задоволені.

“22 % опитаних оцінюють напрям руху країни як правильний, 63 % – як неправильний, ще 15 % не змогли відповісти. За останній місяць спостерігається падіння позитивних оцінок стану справ у країні з 32 до 22 %”, – наголошують соціологи.

Варто зазначити, що у вересні 2019 року рівень довіри до Володимира Зеленського перевищував 70 %, але потім поступово знижувався. Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведене в жовтні 2019 року, рівень підтримки Зеленського в зазначеному місяці знизився з 73 % до 66 %.

А Центр Разумкова в лютому 2020 року оприлюднив опитування, згідно з яким рівень довіри до Зеленському впав з 79 % до 51 %.

Згідно з даними групи “Рейтинг”, в жовтні 2019 року Зеленському довіряли 66 % респондентів.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.