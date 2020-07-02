Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 24-28 червня 2020 року.
Так, 52 % респондентів заявили, що не задоволені діяльністю глави держави. Ще 35 % опитаних дотримуються протилежної думки.
А 12 % не визначилися з відповіддю.
Роботою спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова задоволені 21 % респондентів, не задоволені – 51 %.
Роботою Парламенту та Уряду задоволені значно менше опитуваних. Лише 9 % позитивно оцінили діяльність Верховної Ради, 75 % – негативно.
Крім того, 8 % задоволені діяльністю голови Уряду Дениса Шмигаля (55 % – не задоволені).
Лише 8 % респондентів задоволені роботою Кабінету Міністрів, 71 % – не задоволені.
“22 % опитаних оцінюють напрям руху країни як правильний, 63 % – як неправильний, ще 15 % не змогли відповісти. За останній місяць спостерігається падіння позитивних оцінок стану справ у країні з 32 до 22 %”, – наголошують соціологи.
Варто зазначити, що у вересні 2019 року рівень довіри до Володимира Зеленського перевищував 70 %, але потім поступово знижувався. Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, яке було проведене в жовтні 2019 року, рівень підтримки Зеленського в зазначеному місяці знизився з 73 % до 66 %.
А Центр Разумкова в лютому 2020 року оприлюднив опитування, згідно з яким рівень довіри до Зеленському впав з 79 % до 51 %.
Згідно з даними групи “Рейтинг”, в жовтні 2019 року Зеленському довіряли 66 % респондентів.
Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.
- Згідно з цим же опитуванням групи “Рейтинг”, 53% українців вважають, що некомпетентність влади може спровокувати економічну кризу в Україні восени цього року.
- Відповідно до проведеного в травні опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), понад 60% українців не побачили успіхів президента України Володимира Зеленського в питаннях боротьби з корупцією та припинення війни на Донбасі.