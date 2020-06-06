Кабінет Міністрів України, вводячи карантинні обмеження в країні, діяв на межі своїх повноважень. Але серйозних порушень при ухваленні постанов КМУ не було.

Про це заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода” міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, щодо юридичної сторони карантину існують три аспекти: процедура введення, законність самих обмежень і збалансованість рішень.

Що стосується законності, то Уряд “пройшов по краю повноважень”.

“Чи діяв Кабмін у межах, встановлених законом? Тут можна точно сказати, що ми пройшли по самому краю повноважень. Далі вже точно була би незаконність. Ризикова тактика. Жодного запасу ми собі не залишали, “не дули на холодне”, – зазначив Малюська.

Він уточнив, що остаточну оцінку законності введення карантинних обмежень в Україні може надати суд.

“Є багато дискусій з приводу того, чи була повністю дотримана легальна процедура запровадження карантину, чи ні. Коротка відповідь: врешті-решт оцінку надасть суд. У нас є безліч позовів в Окружному адміністративному суді, де ці рішення переглядаються. Ключова теза, яку потрібно пам’ятати: не будь-яке процедурне порушення тягне за собою незаконність ухваленого рішення. Це стосується не тільки актів Кабміну, але й корпоративних рішень, рішень юридичних осіб, інших адміністративних актів. Тільки істотні порушення процедури, які вплинули на суть акту, можуть тягнути за собою визнання його незаконним. Тому встановимо в суді. Ми вважаємо, що будь-яких серйозних порушень не було під час ухвалення будь-яких постанов Кабміну, які стосувалися карантину. Але знову ж таки: вирішить суд”, – пояснив голова Мін’юсту.

Малюська поінформував, що збалансованість рішень щодо карантину може оцінювати не тільки український суд, а й міжнародні установи, в тому числі Європейський суд з прав людини.

На думку міністра, “збалансованість у нас була дотримана, тому що ми в принципі застосовували ті ж підходи, які були застосовані в більшості країн Західної Європи”.

За словами голови Мін’юсту, якщо суд вирішить, що Конституція була порушена при введенні в країні карантину, ймовірно, держава буде нести збитки, але завдання держави – дбати про життя і здоров’я людей.

“Навіть, якщо, припустимо, було якесь порушення процедури, порушення Конституції, мета була захистити людей, захистити їх життя і здоров’я. І це за великим рахунком вдалося, якщо ми подивимося на цифри захворюваності і смертності в Україні і в країнах, які зреагували дещо пізніше. Відповідно я не бачу особливо складних наслідків, з юридичної точки зору чи з точки зору відшкодування шкоди внаслідок оцінки дій Кабміну під час карантину”, – розповів він.

Малюська додав, що дії Уряду “були на межі законності, але в межах такої законності і були збалансованими”.

“Я не думаю, що будуть якісь істотні виплати держави у зв’язку з карантином. А навіть якщо вони й будуть, незначні, то все одно це виправдано”, – підсумував міністр.

(На відео – з 2:50)