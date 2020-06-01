Екскерівник Нацполіціі України Хатія Деканоїдзе спростувала чутки про її можливе призначення на посаду керівника Міністерства внутрішніх справ, податкової або митної служб.

Про це вона написала в коментарях під постом журналіста Євгена Кузьменко в Facebook.

“Наслухавшись чуток про те, що Хатія Деканоїдзе, яка приїхала до Києва, претендує (одночасно) на посаді голови таможні, шефа МВС і шефа податкової, хочу прояснити ситуацію. Скажи, Хатія, ти ким у нас будеш?” – прямо запитав журналіст.

Деканоїдзе відповіла в коментарях під постом. Вона назвала інформацію про ймовірні призначення плітками і фейком.

“Я на посаду не претендую і не збираюся. Але завжди буду вболівати за сильну Україну”, – заявила вона.

На запитання про мету візиту в Україну Деканоїдзе відповіла, що з особистими цілями. Потім вона додала, що як члена партії Михеїла Саакашвілі в Грузії її зараз цікавлять жовтневі вибори в Грузії.

Нагадаємо, в понеділок, 1 червня, на засіданні фракції “Слуги народу” буде піднято питання про можливу відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.