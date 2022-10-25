Українська військовополонена, котру звільнили під час масштабного обміну 17 жовтня, розповіла про голод під час перебування у російському полоні та нелюдське поводження.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Українська ексвійськовополонена, 25-річна Аліна Паніна, поділилися спогадами про те, як жінки непритомніли від голоду під час виконання 15-хвилинних щоденних вправ під час перебування в полоні.

“Деякі з нас непритомніли, тому що нам не вистачало їжі… Рівень цукру, глюкози впав, тому що не вистачало їжі”,- розповіла Аліна Паніна, додавши, що близько 27 жінок змушені були жити в одній кімнаті, яка була призначена лише для 6 осіб.

За словами звільненої з полону українки, єдиним порятунком було те, що окупанти дозволили жінкам пекти хліб із борошна. Проте вона зазначила, що, коли не було хліба, то було дуже важко. Також під час полону загарбники змушували пити технічну воду.

Аліна Паніна зауважила, що не всі росіяни погано поводилися із полоненими.

“Були такі, які ставилися до нас по-людськи, вони розуміли нас й співчували нам. Я не можу сказати, що всі були погані й знущалися з нас. Це залежало від людини”, – розповіла Аліна Паніна.

Коли Росія здійснила широкомасштабне вторгнення в Україну, Аліна Паніна працювала в порту Маріуполя, вона перевіряла судна на наявність контрабанди. Пізніше вона допомагала захищати завод у місті під час багатомісячної облоги та потужного бомбардування російськими військами.

Крім того, її колишній командир, полковник прикордонної служби в Донецькій області Валерій Падитель, також скаржився на голод і загалом погане поводження протягом чотирьох місяців, які він провів у російському полоні. Його звільнили в результаті обміну полоненими у вересні.

“Вони не поводилися з нами як з людьми. Нам давали лише 30 секунд, щоб з’їсти їжу. Неважливо, впоралися ви чи ні, це була ваша проблема”, – розповів Валерій Падитель.

У виданні зазначили, що і Паніна, і Падитель, які були одягнені в чорні толстовки з написом “Я українець”, сказали, що товариськість серед полонених допомогла їм пережити важкі випробування.

“Ми намагалися підтримувати одне одного, підбадьорювати, надавати один одному бойового духу. Коли ми побачили хлопців, вони нам сказали: “Боже, як добре бачити наших дівчат, навіть якщо вони в полоні. Це набагато полегшувало нам життя”, – згадувала Аліна Паніна.

Своєю чергою, Валерій Падитель сказав, що росіяни вірили, що українські полонені погодяться після деякого часу перебування у полоні перейти на бік Москви.

“Ніхто з нас цього не зробив. Ніхто не втрачав духу, ніхто не втрачав віри”, – наголосив Валерій Падитель.

Нагадаємо, що 17 жовтня відбувся черговий масштабний обмін полоненими: звільнено 108 жінок, декотрі з них потрапили у полон ще до широкомасштабного вторгнення РФ.