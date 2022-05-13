Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.
Зазначається, що Угорщина відмовляється підтримувати заборону на нафту із Росії, тим самим затягуючи ухвалення всього шостого пакета антиросійських санкцій.
Однак дипломати Євросоюзу сподіваються, що зможуть досягти згоди щодо ухвалення повного пакета, разом з забороною російської нафти, до найближчого понеділка, 16 травня, коли відбудеться зустріч очільників МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі.
Проте якщо переконати Угорщину відмовитись від нафти із РФ не вдасться, то все більше членів ЄС підтримують ідею на даному етапі відмовитись від нафтового ембарго, щоб запровадити всі інші санкції.
- Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Будапешту, щоб переконати угорську владу у необхідності нафтового ембарго проти Росії, яке входить до шостого санкційного пакета Євросоюзу проти РФ.
- Також повідомлялось, що Європейський Союз може заплатити Угорщині за відмову від нафти з Росії, адже через позицію Будапешту шостий пакет антиросійських санкцій зайшов у глухий кут.
- Раніше Болгарія пригрозила не підтримувати новий набір санкцій Європейського Союзу проти РФ, якщо цій балканській країні не дозволять відтермінування щодо запропонованої заборони на купівлю російської нафти, заявив віцепрем’єр-міністр Асен Василєв 8 травня.