Деякі країни-члени Європейського Союзу думають над тим, щоб на деякий час відкласти запровадження ембарго на російську нафту, адже суперечки навколо цього питання затягують процес введення нових санкцій проти РФ.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

Зазначається, що Угорщина відмовляється підтримувати заборону на нафту із Росії, тим самим затягуючи ухвалення всього шостого пакета антиросійських санкцій.

Однак дипломати Євросоюзу сподіваються, що зможуть досягти згоди щодо ухвалення повного пакета, разом з забороною російської нафти, до найближчого понеділка, 16 травня, коли відбудеться зустріч очільників МЗС країн-членів ЄС у Брюсселі.

Проте якщо переконати Угорщину відмовитись від нафти із РФ не вдасться, то все більше членів ЄС підтримують ідею на даному етапі відмовитись від нафтового ембарго, щоб запровадити всі інші санкції.