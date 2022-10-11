Декілька українських областей опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 11 жовтня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків сьогодні в Україні мінлива хмарність, у більшості областей – без опадів.
Дощі пройдуть лише на сході та на Дніпропетровщині.
Вночі та вранці у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями тумани.
Вітер північно-західний, у західних областях південних напрямків, 5-10 м/с.
Температура повітря коливатиметься від +11 до +17 градусів, прохолодніше на сході – +10…+13 градусів.
У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів.
- Цьогорічне літо у Києві встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.