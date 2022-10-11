Декілька українських областей опиняться у полоні дощів: прогноз погоди на 11 жовтня

Згідно з прогнозами синоптиків у вівторок, 11 жовтня, у більшості областей буде сухо. Дощі пройдуть лише в чотирьох регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків сьогодні в Україні мінлива хмарність, у більшості областей – без опадів.

Дощі пройдуть лише на сході та на Дніпропетровщині.

Вночі та вранці у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями тумани.

Вітер північно-західний, у західних областях південних напрямків, 5-10 м/с.

Температура повітря коливатиметься від +11 до +17 градусів, прохолодніше на сході – +10…+13 градусів.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14 градусів.