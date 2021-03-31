Відповідна інформація була опублікована на сайті НАЗК.

У власності Єрмака, як і раніше знаходиться квартира в Києві площею 107,8 кв.м, придбана в листопаді 2005 року.

Глава ОПУ задекларував автомобіль Mercedes-Benz 2019 р.в. за 2 972 776 грн.

Так, зарплата Єрмака на посаді глави Офісу президента склала 444 539 грн.

Ще близько 17 тис. грн він отримав як зарплату в двох компаніях, 5 тис. грн — від відчуження цінних паперів і 8 944 грн страхових виплат.

На рахунках Єрмака в українських банках лежить майже 227 тис. грн. готівкою глава ОПУ зберігає $153 тис. і 50 тис. євро.

Єрмак має частки в п’яти компаніях і сукупні корпоративні права на 96 тис. грн.

Крім того, він вказав понад 1,3 мільйона гривень коштів, позичених компанії “Гарнет Інтернешнл Медіа Груп”, і заборгованість цієї компанії за двома договорами у розмірі понад 8,3 мільйона гривень.

На кінець 2020 року у Єрмака був залишок кредиту — понад 2,6 мільйона гривень, який взяв у 2006 році для придбання квартири.