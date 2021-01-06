З початком 2021 року в Україні починається кампанія декларування доходів, що були отримані за минулий рік.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Як подається декларація

Декларацію можна подати за місцем податкової адреси платника податків, або поштою чи онлайн.

Крім того, на офіційному порталі Державної податкової служби в Електронному кабінеті у розділі “ЕК для громадян” працює електронний сервіс “Декларація про майновий стан і доходи”. За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.

Терміни подання декларації за звітний 2020 рік:

для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність на загальній системі оподаткування, – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року. Останній день – 9 лютого 2021 року;

для громадян, які відповідно до норм розділу IV Податкового кодексу зобов’язані подавати декларацію, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, – до 1 травня року, що настає за звітним. Останній день – 30 квітня 2021 року;

для фізичних осіб, які декларують право на податкову знижку – до 31 грудня включно наступного за звітним роком. Останній день – 31 грудня 2021 року.

Обов’язок щодо подання декларації виникає:

при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення;

при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами;

при отриманні іноземних доходів;

в інших випадках передбачених законодавством (зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду).

Декларація не подається, якщо:

платник податку отримував доходи виключно від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, передбачених ІV розділом Податкового кодексу;

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розділу IV Податкового кодексу не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок відповідно до розділу IV Податкового кодексу;

у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку або з яких сплачено податок.