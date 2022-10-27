Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він зауважив, що нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни.
І тепер, зокрема:
- вулиця Славгородська — вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова
- вулиця Карла Маркса — вулиця Йоганна Вольфганга Ґете
- площа Амурська — площа Васильківська
- вулиця Пушкінська — вулиця Євгена Чикаленка
- вулиця Некрасівська — вулиця Івана Драча
- вулиця Краснодарська — вулиця Ґолди Меїр
- вулицю Астраханська — вулиця Кастуся Калиновського
- вулиця Багратіона — вулиця імені фотокореспондента, який загинув в березні 2022 під Києвом, Максима Левіна
- провулок Московський — провулок Павла Лі
- провулок Олександра Бестужева — провулок Кузьми Скрябіна
- площа Героїв Бреста — площа Чорнобаївська
- вулиця Маршала Тимошенка — вулиця Левка Лук’яненка
- вулиця Олександра Матросова — вулиця Генерала Кульчицького – українського військового, котрий загинув у 2014 році у Слов’янську.
До початку голосування на рейтингове електронне голосування винесли 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія. Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку “Київ Цифровий”. Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані до сесійної зали Київради.
Раніше Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації Арки Дружби народів. Нова назва — Арка Свободи українського народу.
- У червні в Україні створили дорадчий орган — Раду при Міністерстві культури та інформаційної політики України та Українському інституті національної пам’яті, яка буде займатися питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації.
- 14 липня міська рада Нью-Йорка погодила законопроєкт щодо перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на “Український шлях” (Ukrainian Way).
- Згідно з даними Міністерства цифрової трансформації, 85% опитаних українців вважають, що герб СРСР на щиті “Батьківщини-матері” необхідно замінити на тризуб.
- Також декомунізація відновилася й у Польщі, де позбуваються пам’ятників радянської епохи.