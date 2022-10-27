Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зауважив, що нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни.

І тепер, зокрема:

  • вулиця Славгородська — вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова
  • вулиця Карла Маркса — вулиця Йоганна Вольфганга Ґете
  • площа Амурська — площа Васильківська
  • вулиця Пушкінська — вулиця Євгена Чикаленка
  • вулиця Некрасівська — вулиця Івана Драча
  • вулиця Краснодарська — вулиця Ґолди Меїр
  • вулицю Астраханська — вулиця Кастуся Калиновського
  • вулиця Багратіона — вулиця імені фотокореспондента, який загинув в березні 2022 під Києвом, Максима Левіна
  • провулок Московський — провулок Павла Лі
  • провулок Олександра Бестужева — провулок Кузьми Скрябіна
  • площа Героїв Бреста — площа Чорнобаївська
  • вулиця Маршала Тимошенка — вулиця Левка Лук’яненка
  • вулиця Олександра Матросова — вулиця Генерала Кульчицького – українського військового, котрий загинув у 2014 році у Слов’янську.

До початку голосування на рейтингове електронне голосування винесли 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія. Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку “Київ Цифровий”. Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані до сесійної зали Київради.

Раніше Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації Арки Дружби народів. Нова назва — Арка Свободи українського народу.