Київрада на засіданні 27 жовтня перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зауважив, що нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни.

І тепер, зокрема:

вулиця Славгородська — вулиця імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антіпова

вулиця Карла Маркса — вулиця Йоганна Вольфганга Ґете

площа Амурська — площа Васильківська

вулиця Пушкінська — вулиця Євгена Чикаленка

вулиця Некрасівська — вулиця Івана Драча

вулиця Краснодарська — вулиця Ґолди Меїр

вулицю Астраханська — вулиця Кастуся Калиновського

вулиця Багратіона — вулиця імені фотокореспондента, який загинув в березні 2022 під Києвом, Максима Левіна

провулок Московський — провулок Павла Лі

провулок Олександра Бестужева — провулок Кузьми Скрябіна

площа Героїв Бреста — площа Чорнобаївська

вулиця Маршала Тимошенка — вулиця Левка Лук’яненка

вулиця Олександра Матросова — вулиця Генерала Кульчицького – українського військового, котрий загинув у 2014 році у Слов’янську.

До початку голосування на рейтингове електронне голосування винесли 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія. Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку “Київ Цифровий”. Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані до сесійної зали Київради.

Раніше Київрада ухвалила рішення щодо декомунізації Арки Дружби народів. Нова назва — Арка Свободи українського народу.