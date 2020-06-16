Про це повідомляється у матеріалі британської служби BBC.
Уточнюється, що дексаметазон є недорогими та широко поширеними ліками.
За словами британських експертів, лікування невеликими дозами стероїду станом на сьогодні є головним проривом у боротьбі з коронавірусом.
“Це на третину зменшує смертельні ризики для пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легенів і на одну п’яту для тих, хто перебуває на кисні”, – йдеться в статті.
Згідно з підрахунками дослідників, використання дексаметазону для лікування коронавірусу з самого початку епідемії могло б врятувати 5000 життів. При цьому дешевизна препарату робить його доступною для жителів бідних країн з великою кількістю випадків зараження коронавірусом.
В цей момент препарат використовують для зняття запалення і зупинки ушкодження імунної системи.
“Це поки єдині ліки, які точно зменшують смертність і вони зменшують її істотно. Це прорив”, – заявив експерт Пітер Хорб.
При цьому наголошується, що дексаметазон не допомагає людям, які легко переносять коронавірус. Тим, у кого не ускладнюється дихання.
Дексаметазон використовується з ранніх 60-х років для лікування різних захворювань, серед яких астма чи артрит.
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