Про цем на брифінгу повідомив міністр Максим Степанов.

“Це гормональний препарат. Дуже чітко розписана схема, яким чином він використовується, при яких станах. Він застосовується виключно у кисневозалежних станах, коли людині дають кисень в зв’язку з розвитком дихальної недостатності”, – рассказал он.

При цьому міністр підкреслив, що не слід застосовувати дексаметазон самостійно.

“Також були внесені зміни щодо використання лікарського засобу ремдесивір. Повністю були виключені з протоколу застосування таких ліків, як лопінавір та ритонавір. Також були внесені зміни щодо схем застосування гідроксихлорохіну. Зараз він буде використовуватися виключно при середній тяжкості перебігу хвороби в умовах стаціонару”, – розповів Максим Степанов.