Про це повідомили в прес-службі ДБР.

“Слідчі відділу з розслідування “справ Майдану” Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру колишньому слідчому Дніпровського районного управління ГУ МВС України у м. Києві”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що він підозрюється у зловживанні владою й службовим становищем, свідомо незаконному затриманні, притягненні свідомо невинного до кримінальної відповідальності з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину зі штучним створенням доказів і фальсифікацією, службовій підробці й незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів та демонстрацій (ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 366 і ст. 340 Кримінального кодексу України).

“Слідством встановлено, що колишній правоохоронець незаконно затримав та притягнув до кримінальної відповідальності 4 осіб за нібито участь у масових заворушеннях 18 лютого 2014 року в центральній частині міста Києва. Наразі готується клопотання про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу”, — зазначили в ДБР.

Повідомляється також, що в цій справі оголошено в розшук колишнього заступника прокурора Дніпровського району Києва (ймовірно, він перебуває в незаконно анексованому Росією Криму). Іншим фігурантам справи — голові Дніпровського районного суду Києва і судді цього ж суду — також мають намір повідомити про підозру.