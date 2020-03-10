Правоохоронці затримали підозрюваного в справі про викрадення й катування активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також вбивстві останнього.

Про це повідомили в прес-службі Офісі генпрокурора України.

“10 березня 2020 року прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з працівниками ДБР та Нацполіції затримали громадянина, який підозрюється у викраденні та катуванні учасників мирних акцій протесту 2013-2014 років Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також вбивстві останнього”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затриманий був оголошений у розшук у 2014 році. У 2015 році він отримав паспорт громадянина України на інше ім’я та продовжив переховуватися від правоохоронців.

Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбаченим п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство заручника або викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Наразі вирішується питання про звернення до слідчого судді з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу.

Адвокат сімей небесної сотні Євгенія Закревська зазначила, що це “хороша новина” і повідомила, що підозрюваний працював безпосередньо на бізнесмена Олексія Чеботарьова (зараз в розшуку), якого підозрюють у “замовленні послуг” тітушек.

“Хороша новина. Щойно затримали підозрюваного у справі вбивства Юрія Вербицького, викрадення Ігоря Луценка — тітушку Сергія Мисливого. За версією слідства був залучений безпосередньо до викрадення Луценка та Вербицького з Олександрівської лікарні в ніч 21-го січня 2014-го року. А “постійна зайнятість” підозрюваного — у Олексія Чеботарьова”, — написала Закревська в Facebook.