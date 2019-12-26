Про це повідомили в прес-службі суду.

“Розгляд апеляційних скарг, поданих обвинуваченими на ухвалу Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно обвинувачених, призначено на 27 грудня 2019 року (12 год. 00 хв.), зал судового засідання № 201”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ГО “Адвокатська дорадчих група” (ініціатива адвокатів, що представляють інтереси потерпілих у справах Майдану), завтрашнє судове засідання — “План Б” для того, щоб домогтися звільнення колишніх співробітників “Беркута” та передачі їх “Л/ДНР” в рамках обміну полоненими.

“Захист обвинувачених подав апеляційну скаргу на останню ухвалу про продовження запобіжного заходу їхнім підзахисним, яку виніс Святошинський районний суд м. Києва тиждень тому 19.12.2019. Це реалізується другий варіант підготовки беркутівців для обміну і відправки їх в т.з. “ДНР, ЛНР”. Оскільки прокурори у справі не подали в четвер клопотання про зміну запобіжного заходу, задіяно “План Б” – апеляція захисту на продовження запобіжного”, — підкреслили правозахисники.

Також адвокати повідомили, що щоб уникнути “таємного розгляду” апеляції більше 30 постраждалих подали в суд заяви про розгляд апеляційної скарги з їх участю.

20 листопада в зв’язку з ліквідацією підрозділу спецрозслідування Генеральної прокуратури України, яке займалося розслідуванням “справ Майдану”, відомство втратило можливість вести зазначені провадження.