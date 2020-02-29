Про це йдеться в статті видання The New York Times “Україна погрожує арештом колишньому президенту” авторства журналіста Ендрю Крамера.

“Українські правоохоронні органи в п’ятницю допитали колишнього президента України Петра Порошенка, погрожуючи затримати його, якщо він не з’явиться на допит, що викликає зростаючу критику за кордоном, включаючи Євросоюз, де такі дії розглядаються як політично мотивована вендета”, – наголошується в статті.

У публікації проводиться аналогія з політичними переслідуваннями, які влаштовував експрезидент України Віктор Янукович після перемоги на президентських виборах. Так, він посадив до в’язниці свою опонентку Юлію Тимошенко та інших опозиціонерів.

У статті наголошується, що Петро Порошенко – це не просто колишній президент, а й політичний суперник Володимира Зеленського на виборах 2019 року. Під час президентської кампанії Зеленський декларував антикорупційну програму із зобов’язаннями припинити політично вмотивовані переслідування.

“Відтоді, як Зеленський став президентом, правоохоронці допитали Порошенка як свідка по 16 окремих кримінальних справах. Протягом місяців розслідування накопичувалися”, – сказано в статті.

Видання нагадує, що у свідченнях під присягою заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент розповів про зустріч представників команди Зеленського (зокрема Андрія Єрмака) з американськими чиновниками. Під час цих переговорів спецпредставник США Курт Волкер застеріг їх від політичних переслідувань Порошенка, “які не є розумним шляхом для країни”. У статті зазначено, що після цієї розмови тиск на Порошенка став ще більш очевидним.

Одна зі справ, яку інкримінують п’ятому президенту, стосується підписання Мінських угод, а саме переговорів Порошенка з російською стороною за посередництва Німеччини й Франції в 2015 році.

“Однак незрозуміло, як будь-який український лідер міг би досягти більш вигідної угоди у той час, як російські і сепаратистські сили оточили тисячі українських солдат на сході України, і різанина здавалася неминучою. Тим не менш, українські правоохоронці розслідують, чи вчинив Порошенко злочин, погодившись на низку кроків в угоді про врегулювання”, – наголошує автор статті.

У коментарі виданню Петро Порошенко категорично спростував всі звинувачення.

“Усі справи проти мене мають суто політичний характер… Хіба влада не розуміє, що такі дії шкодять не мені – тому що мене підтримують люди, а дискредитують країну в цілому і правову систему зокрема?” – зазначив Порошенко.

Видання також повідомило, що Офіс президента України у своєму коментарі заперечував будь-яку причетність до розслідування, яке зараз ведеться щодо Порошенка.

“Офіс президента не має жодного впливу на правоохоронну та судову системи”, – стверджувалося в повідомленні.

Водночас навіть критики перебування Порошенка на президентській посаді відзначають, що в цих справах є упередженість.