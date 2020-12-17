Про це повідомила керівниця постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ Єлизавета Ясько на своїй сторінці у Facebook.
“Провели екстрене засідання української делегації в ПАРЄ. Представники усіх фракцій одностайно висловилися, що треба їхати на січневу сесію ПАРЄ”, – написала Ясько.
Депутатка наголосила, що зимова сесія ПАРЄ 21 року відбудеться у так званому гібридному форматі.
“Людською мовою це означає, що делегації, які можуть/хочуть працювати – їдуть до Страсбурга, решта делегацій візьмуть участь онлайн”, – додала Ясько.
Нагадаємо, раніше Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала резолюцію і внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладення санкцій на російську делегацію і забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.
25 квітня в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) українська делегація ініціювала оспорювання повноважень делегації РФ в організації.
25 квітня українська делегація залишила зал засідань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в знак протесту – через повернення російської делегації в Асамблеї.
Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи прийняла рішення припинити участь у роботі сесії ПАРЄ, крім питань, що стосуються повноважень російської делегації.
- 16 січня Верховна Рада доручила українській делегації надати свої повноваження на затвердження для участі в щорічній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 2020 року.
- Раніше в Раді визначились зі складом української делегації в ПАРЄ.
- Головою делегації України в ПАРЄ обрали депутатку від партії “Слуга народу” Єлизавету Ясько.