Про це повідомляється на Facebook-сторінці Постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.
“Ми, члени Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, висловлюємо глибоке розчарування щодо рішення Комітету з питань Правил процедури, імунітетів та інституційних справ Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо позбавлення члена Постійної делегації Олексія Гончаренка права виступу на 3 місяці на підставі листа голови російської делегації Петра Толстого”,- йдеться у заяві.
Представники української делегації запевнили у своїй прихильності слідуванню принципам і цінностям Ради Європи.
“Втім, ми вважаємо причину такого рішення щонайменще – дискусійною, а наслідки такого безпрецедентного рішення – небезпечними, з точки зору свободи висловлювання та свободи слова в ПАРЄ, особливо, зважаючи на той факт, що відповідне рішення стосується висловлювань делегата у соціальних мережах, а не під час його публічного виступу в Асамблеї”, – сказано у заяві.
“Разом з тим, Асамблея не має залишатись осторонь усіх випадків порушень статутних зобов’язань держав-членів, а також регламентних процедур, які є обов’язковими для усіх членів Асамблеї, незалежно від країни, членами делегації якої вони є”, – йдеться у документі.
Українська делегація закликає керівництво ПАРЄ заохочувати, а також просувати позитивний імідж Асамблеї як органу, що захищає основоположні цінності Ради Європи: верховенство права, демократію та права людини.
“Сподіваємося, що Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй діяльності буде рішуче боротися з подвійними стандартами”, – мовиться у заяві.
- Члена української делегації, народного депутата Олексія Гончаренка позбавили права голосу у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) на три місяці за скаргою голови російської делегації Пьотра Толстого.
- Раніше повідомлялося, що президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Хендрік Демс перервав виступ депутата Верховної Ради та члена української делегації Олексія Гончаренка через демонстрацію українського прапора. Нардеп таким чином хотів нагадати про те, що в проєкті доповіді щодо стратегічних пріоритетів Асамблеї упустили тему територіальної цілісності та суверенітету держав-членів Ради Європи.