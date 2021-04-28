Постійна делегація Верховної Ради у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила заяву через позбавлення члена української делегації Олексія Гончаренка права виступу на 3 місяці.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.

“Ми, члени Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, висловлюємо глибоке розчарування щодо рішення Комітету з питань Правил процедури, імунітетів та інституційних справ Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо позбавлення члена Постійної делегації Олексія Гончаренка права виступу на 3 місяці на підставі листа голови російської делегації Петра Толстого”,- йдеться у заяві.

Представники української делегації запевнили у своїй прихильності слідуванню принципам і цінностям Ради Європи.

“Втім, ми вважаємо причину такого рішення щонайменще – дискусійною, а наслідки такого безпрецедентного рішення – небезпечними, з точки зору свободи висловлювання та свободи слова в ПАРЄ, особливо, зважаючи на той факт, що відповідне рішення стосується висловлювань делегата у соціальних мережах, а не під час його публічного виступу в Асамблеї”, – сказано у заяві.

“Разом з тим, Асамблея не має залишатись осторонь усіх випадків порушень статутних зобов’язань держав-членів, а також регламентних процедур, які є обов’язковими для усіх членів Асамблеї, незалежно від країни, членами делегації якої вони є”, – йдеться у документі.

Українська делегація закликає керівництво ПАРЄ заохочувати, а також просувати позитивний імідж Асамблеї як органу, що захищає основоположні цінності Ради Європи: верховенство права, демократію та права людини.

“Сподіваємося, що Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй діяльності буде рішуче боротися з подвійними стандартами”, – мовиться у заяві.