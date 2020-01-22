Делегація України в ПАРЄ запланувала ряд заходів по Криму, – Ясько

Глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько заявила, що Україна запланувала ряд заходів, пов'язаних з Кримом, на січневу сесію.

Про це вона розповіла в інтерв’ю журналу “Новое Время”.

Відповідаючи на питання, якою буде позиція української делегації в ПАРЄ щодо Криму і Донбасу, Ясько відповіла: “Ми продовжуємо говорити про те, що Росія незаконно окупувала Крим і почала війну на сході України. Ми також нагадаємо, що її жертвами свого часу були Грузія і Молдова. Плануємо проводити ряд заходів, пов’язаних з Кримом, де буде наголошено на важливості деокупації”.

Вона хоче, щоб майданчик в ПАРЄ допомагав Києву в переговорах в “нормандському форматі”.

“Ми дуже хочемо, щоб наша майданчик в ПАРЄ допомагалв Україні в переговорах в “нормандському форматі”. Це означає, що наша делегація буде активно співпрацювати з Францією і Німеччиною”, – додала глава української делегації.