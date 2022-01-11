Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки Венді Шерман зустрілася з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом напередодні засідання НАТО — Росія для координування позицій на майбутніх перемовинах із представниками Російської Федерації у Брюсселі.

Про це Венді Шерман повідомила у Twitter.

“Ми затвердили з НАТО єдиний підхід щодо Росії, котрий поєднує стримування та діалог. Ми також наголосили на нашій непохитній підтримці України і на тому, що необхідно зробити РФ для деескалації напруженості”, – зазначила заступниця держсекретаря США.

Окрім цього, вона також нагадала, що США ведуть перемовини із союзниками та партнерами з метою реагування на кризу у сфері безпеки, котру спричинила Росія.