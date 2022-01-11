Про це Венді Шерман повідомила у Twitter.
“Ми затвердили з НАТО єдиний підхід щодо Росії, котрий поєднує стримування та діалог. Ми також наголосили на нашій непохитній підтримці України і на тому, що необхідно зробити РФ для деескалації напруженості”, – зазначила заступниця держсекретаря США.
Окрім цього, вона також нагадала, що США ведуть перемовини із союзниками та партнерами з метою реагування на кризу у сфері безпеки, котру спричинила Росія.
- Нагадаємо, учасники Комісії Україна — НАТО наголосили, що слід створити комплексний пакет стримування військової агресії Росії. Він має містити максимально жорсткі санкції.
- При цьому, на кордоні з Україною зафіксували переміщення військових гелікоптерів, які є додатковим штурмовим озброєнням. Американська розвідка припустила, що такий крок означає продовження планування нападу з боку РФ.
- 9 січня Росія заявила, що не піде на поступки під тиском США. Нинішні взаємовідносини між США та РФ найбільш напружені з часів холодної війни три десятиліття тому.
- 8 січня Адміністрація Байдена оприлюднила нове рішуче попередження Росії щодо покарань, які їй можуть загрожувати, якщо вона продовжить погрози вторгнення в Україну.
- Депутат Європарламенту та колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорські відповів у Twitter на заяву міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова про те, що НАТО намагається захопити території, які “осиротіли після розпаду СРСР”.
- Раніше Велика Британія попередила Кремль про роботу над санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Російської Федерації, якщо вона знову нападе на Україну.