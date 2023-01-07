Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.
Під час зустрічі українська та американська сторони обговорили ситуацію на фронтах російсько-української війни. Олександр Поліщук подякував американському народу за допомогу та підтримку України у боротьбі із російськими загарбниками.
Він зазначив, що ця підтримка рятує життя українських військовослужбовців.
“Ця підтримка відчувається кожного дня і являється однією з ключових для наших успіхів на полі бою. Дякуємо США за лідерство та ініціативу, які згуртовують демократичний світ на підтримку боротьби українців проти агресора”, – наголосив заступник глави Міноборони.
Під час заходу конгресменів було поінформовано про оперативні й стратегічні цілі ворога, ризики та виклики, що наразі постають перед Силами оборони України, а також іхні потреби в озброєнні, що забезпечує ефективну відсіч агресору.
Також іноземним гостям було презентовано результати впровадження Міноборони логістичної системи, що відповідає стандартам НАТО, завдяки чому значно пришвидшено процеси отримання і управління безпековою допомогою. Відтак, система дозволяє країнам-партнерам здійснювати моніторинг постачання та руху західного озброєння і МТД до України.
Крім того, конгресменів проінформовано про плани удосконалення і масштабування системи обліку матеріально-технічних засобів.
Своєю чергою, представники Конгресу наголосили на незмінній підтримці України, а також високо оцінили використання Збройними силами України озброєння західних зразків та зусилля нашої країни щодо впровадження максимальної прозорості в питаннях використання безпекової допомоги.
- У міністерстві оборони Сполучених Штатів розповіли, коли українські військові почнуть навчання на системах протиповітряної оборони Patriot.
- У США виділять Україні новий пакет підтримки на суму понад $3 мільярдів, який включатиме, зокрема бойові машини піхоти M2 Bradley.
- 6 січня сенатори США Джек Рід та Ангус Кінг прибули в Україну з офіційним візитом, аби зустрітися з Володимиром Зеленським та обговорити чинну воєнну ситуацію, а також її можливі сценарії розвитку.