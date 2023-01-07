Заступник міністра оборони України Олександр Поліщук провів зустріч із делегацією Комітету з питань збройних сил Конгресу США на чолі з сенаторами Джеком Рідом і Ангусом Кінгом, сторони обговорили питання щодо військово-технічної співпраці між Україною та США.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Під час зустрічі українська та американська сторони обговорили ситуацію на фронтах російсько-української війни. Олександр Поліщук подякував американському народу за допомогу та підтримку України у боротьбі із російськими загарбниками.

Він зазначив, що ця підтримка рятує життя українських військовослужбовців.

“Ця підтримка відчувається кожного дня і являється однією з ключових для наших успіхів на полі бою. Дякуємо США за лідерство та ініціативу, які згуртовують демократичний світ на підтримку боротьби українців проти агресора”, – наголосив заступник глави Міноборони.

Під час заходу конгресменів було поінформовано про оперативні й стратегічні цілі ворога, ризики та виклики, що наразі постають перед Силами оборони України, а також іхні потреби в озброєнні, що забезпечує ефективну відсіч агресору.

Також іноземним гостям було презентовано результати впровадження Міноборони логістичної системи, що відповідає стандартам НАТО, завдяки чому значно пришвидшено процеси отримання і управління безпековою допомогою. Відтак, система дозволяє країнам-партнерам здійснювати моніторинг постачання та руху західного озброєння і МТД до України.

Крім того, конгресменів проінформовано про плани удосконалення і масштабування системи обліку матеріально-технічних засобів.

Своєю чергою, представники Конгресу наголосили на незмінній підтримці України, а також високо оцінили використання Збройними силами України озброєння західних зразків та зусилля нашої країни щодо впровадження максимальної прозорості в питаннях використання безпекової допомоги.