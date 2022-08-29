Про це повідомив Гроссі у Twitter.

Він написав, що цей день вже настав, коли місія відвідає ЗАЕС. Підтримка та допомога вже у дорозі.

“Ми повинні забезпечити безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об’єкта. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка прибуде на ЗАЕС пізніше цього тижня”, — зазначив гендиректор.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 29, 2022

До делегації МАГАТЕ увійдуть експерти з Польщі та Литви, Сербії та Китаю. Двох перших Україна вважає дружніми, але до останніх двох ставиться з підозрою через дружні зв’язки з Москвою.

“Інші члени – з країн, які здебільшого стояли осторонь війни в Україні або підтримували відкриті канали зв’язку з Кремлем. До них належать Албанія, Франція, Італія, Йорданія, Мексика та Північна Македонія”, – йдеться у статті The New York Times.

Всього місія включатиме 13 експертів та генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.