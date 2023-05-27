Джерело: Пресслужба Апарату Верховної Ради України.
Цього тижня Німеччину відвідала делегація Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки на чолі з його головою Олександром Завітневичем.
Делегація відвідала одну з німецьких військових баз, де українські військові проходять навчання на німецькій техніці. Поспілкувались із нашими воїнами та подякували німецьким і міжнародним інструкторам.
У відомстві зазначили, що фахова експертиза Бундесверу, унікальний український бойовий досвід та надвисока вмотивованість з обох боків роблять дива.
Члени делегації подякували комітету оборони Бундестагу за запрошення, а його секретаріату – за чудову співпрацю в організації поїздки.
Під головуванням Олександра Завітневича та його німецької візаві Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн відбулось перше в історії спільне засідання оборонних комітетів українського та німецького парламентів.
Українські депутати зустрілись і з іншими німецькими колегами з парламентських комітетів та “групи дружби”. Обмінялись думками з державним міністром МЗС Німеччини Тобіасом Лінднером та на запрошення парламентської державної секретарки при міністрі оборони ФРН Сімтьє Мьоллєр були прийняті на урочисту вечерю в оборонному відомстві.
“Візит зробив Україну та Німеччину ще трошки ближче. Та точно наблизив нашу спільну перемогу”, – резюмували у відомстві.
- Перша група з приблизно 400 українських військовослужбовців почала навчання в Німеччині з експлуатації та обслуговування американських танків M1 Abrams.
- Сполучені Штати вже найближчими тижнями розпочнуть навчати українських військових користуватись танками Abrams. США прискорюють свої зусилля, аби якнайшвидше доставити танки на поле бою в Україні.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що по закінченню повномасштабної війни в Україні наша держава вступить до Європейського Союзу.