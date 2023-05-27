Делегація Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки відвідала одну з німецьких військових баз, де українські військові проходять навчання.

Джерело: Пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Цього тижня Німеччину відвідала делегація Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки на чолі з його головою Олександром Завітневичем.

Делегація відвідала одну з німецьких військових баз, де українські військові проходять навчання на німецькій техніці. Поспілкувались із нашими воїнами та подякували німецьким і міжнародним інструкторам.

У відомстві зазначили, що фахова експертиза Бундесверу, унікальний український бойовий досвід та надвисока вмотивованість з обох боків роблять дива.

Члени делегації подякували комітету оборони Бундестагу за запрошення, а його секретаріату – за чудову співпрацю в організації поїздки.

Під головуванням Олександра Завітневича та його німецької візаві Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн відбулось перше в історії спільне засідання оборонних комітетів українського та німецького парламентів.

Українські депутати зустрілись і з іншими німецькими колегами з парламентських комітетів та “групи дружби”. Обмінялись думками з державним міністром МЗС Німеччини Тобіасом Лінднером та на запрошення парламентської державної секретарки при міністрі оборони ФРН Сімтьє Мьоллєр були прийняті на урочисту вечерю в оборонному відомстві.

“Візит зробив Україну та Німеччину ще трошки ближче. Та точно наблизив нашу спільну перемогу”, – резюмували у відомстві.