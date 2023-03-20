Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.

В межах офіційного візиту в Україну делегація ЗС Фінляндської Республіки на чолі з командувачем Сухопутних військ Збройних Сил Фінляндської Республіки генерал-лейтенантом Пасі Вялімякі відвідали Чернігів.

Делегація спільно з командувачем ОК “Північ” бригадним генералом Дмитром Красильниковим ознайомилася із безпековою ситуацією в операційній зоні та відвідали місця скоєння воєнних злочинів російськими окупантами.

Окрім цього, сторони обговорили питання щодо надання фінською стороною міжнародної допомоги та підтримки Збройним Силам України.

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо після візиту у Київ прибув до постраждалих внаслідок російської окупації Бучі та Бородянки.

Зауважимо, Фінляндія надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги, з яких 14 мільйонів буде спрямовано на співпрацю з метою розвитку.

Також Україна та Фінляндія співпрацюватимуть у сфері розвитку моніторингу довкілля та екологічного будівництва.