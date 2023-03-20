Про це повідомляє Оперативне командування “Північ”.

В межах офіційного візиту в Україну делегація ЗС Фінляндської Республіки на чолі з командувачем Сухопутних військ Збройних Сил Фінляндської Республіки генерал-лейтенантом Пасі Вялімякі відвідали Чернігів.

Делегація спільно з командувачем ОК “Північ” бригадним генералом Дмитром Красильниковим ознайомилася із безпековою ситуацією в операційній зоні та відвідали місця скоєння воєнних злочинів російськими окупантами.

Джерело: ОК “Північ”

Джерело: ОК “Північ”

Джерело: ОК “Північ”

Окрім цього, сторони обговорили питання щодо надання фінською стороною міжнародної допомоги та підтримки Збройним Силам України.

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо після візиту у Київ прибув до постраждалих внаслідок російської окупації Бучі та Бородянки.

Зауважимо, Фінляндія надасть Україні додаткові 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги, з яких 14 мільйонів буде спрямовано на співпрацю з метою розвитку.

Також Україна та Фінляндія співпрацюватимуть у сфері розвитку моніторингу довкілля та екологічного будівництва.