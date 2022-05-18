Президент Туреччини Реджеп Ердоган наголосив, що делегації Фінляндії та Швеції Анкара не вітатиме.

Про це йдеться у повідомленні міжнародного інформагентства Reuters.

Як зауважив Ердоган, Швевція не має очікувати, що Туреччина схвалить її заявку на вступ до НАТО. За його словами, це можливо лише після видачі нею “терористів”. Турецький лідер додав, що делегацій Фінляндії та Швеції, які матимуть на меті переконати Туреччину змінити рішення, Анкара не чекає.

Раніше Туреччина заявляла, що вищезазначені країни переховують людей, пов’язаних з угрупованнями, котрі Анкара вважає терористичними. Йдеться про Робітничу партію Курдистану (PKK) і послідовників Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує у спробах держперевороту в 2016 році.