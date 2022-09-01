Про це повідомив “Енергоатом“.
Спеціалісти вже проїхали блокпост у Василівці. Загалом місія налічує колону з дев’яти машин та кількох одиниць автомобілів супроводу. На транспортних засобах зазначено напис ООН.
На станції ситуація спокійна. Стосовно обстрілів не повідомлялося. До цього російські війська обстрілювали з артилерії заздалегідь узгоджений маршрут місії. Група була змушена тимчасово зупинити рух з міркувань безпеки. Внаслідок обстрілів сталося відключення 5-го енергоблока, а в Енергодарі зникло світло та мобільний зв’язок.
Місія має намір вимагати постійного перебування фахівців на ЗАЕС. Планується, що перевірка завершиться у суботу.
Раніше зазначали, що окупанти готували працівників “Росатому” до евакуації. Вони планували перемістити їх зі станції до окупованого Мелітополя.
- Росія звинувачує Україну у дестабілізації ситуації навколо ЗАЕС і намагається просувати пропаганду, використовуючи “військового експерта”. У такий спосіб РФ намагається виправдати незаконні дії власної армії, які можуть спровокувати катастрофу.
- Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прокоментував візит агенства на Запорізьку АЕС, яка зараз окупована російськими військами. За його словами, цей візит є “технічним” і основна його мета – запобігти ядерній катастрофі.
- Так звана “окупаційна влада” Запорізької області відмовила місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у спецперепустках.