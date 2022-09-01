Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула до Енергодара. Відтак делегація прибула врешті на Запорізьку атомну станцію.

Про це повідомив “Енергоатом“.

Спеціалісти вже проїхали блокпост у Василівці. Загалом місія налічує колону з дев’яти машин та кількох одиниць автомобілів супроводу. На транспортних засобах зазначено напис ООН.

На станції ситуація спокійна. Стосовно обстрілів не повідомлялося. До цього російські війська обстрілювали з артилерії заздалегідь узгоджений маршрут місії. Група була змушена тимчасово зупинити рух з міркувань безпеки. Внаслідок обстрілів сталося відключення 5-го енергоблока, а в Енергодарі зникло світло та мобільний зв’язок.

Місія має намір вимагати постійного перебування фахівців на ЗАЕС. Планується, що перевірка завершиться у суботу.

Раніше зазначали, що окупанти готували працівників “Росатому” до евакуації. Вони планували перемістити їх зі станції до окупованого Мелітополя.