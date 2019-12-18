Про це Сергій Тупальська повідомив на своїй сторінці в фейсбук.

Як повідомлялося раніше, 5 грудня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід всім підозрюваних у справі Альперіна – кримінальному провадженні про махінації з розмитненням товарів, які завдали більше ніж 70 млн грн збитків державі. Зокрема, був поміщений під нічний домашній арешт заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський.

У середу, 18 грудня, суд звільнив Тупальського з-під нічного домашнього арешту.

“Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зняла з мене всі запобіжні заходи! За підсумками засідання судді задовольнили наше з адвокатами клопотання про скасування Ухвали Вищого антикорупційного суду від 29.11.2019 року про застосування до мене нічного домашнього арешту. Одночасно суд у повному обсязі відмовив у задоволенні зустрічного клопотання прокурора про посилення запобіжного заходу. А отже я знов вільна людина!”, — написав він.

Також Тупальський повідомив, що на судових засіданнях за його участі неодноразово були присутні невідомі в камуфляжі. Такі “візити” він розцінює як спробу тиску.

“Не можу не відмітити, що під час засідання у залі знов були присутні “вболівальники” в камуфляжі, чию поведінку неможливо оцінити інакше, ніж спробу тиску. У зв’язку з цим в мене кілька питань, на які я поки що не знайшов відповідей. Чому такі візити відбуваються виключно на засідання з моєю участю? Чому стрімке поновлення справи дворічної давнини розпочалося з раптових обшуків в мене вдома, в яких взагалі не було сенсу? І чи не пов’язані ці обставини між собою якоюсь іншою причиною, яка взагалі не має відношення до митної справи?”, — підкреслив Тупальський.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський опублікував у Facebook пост, в якому заявив, що розшукуваний детективами Національного антикорупційного бюро “хрещений батько контрабанди в Україні” Вадим Альперін втік від правоохоронців. Також Глава держави пообіцяв “цінний подарунок” тому, хто надасть правоохоронцям інформацію про втікача.

У свою чергу адвокат Вадима Альперіна Андрій Федур заявив, що його підзахисний не знав про те, що перебуває в розшуку, і має намір самостійно прийти до правоохоронців. У середу, 27 листопада, Вадим Альперін і його адвокат Андрій Федур прийшли до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У будівлі відомства Альперін був затриманий та заарештований з правом на внесення застави в 70 млн гривень. 3 грудня Альперін вийшов із СІЗО.