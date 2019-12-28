Про це йдеться в матеріалі #Букв “Розстріл Майдану: як за півроку до вироку справу розвалюють для обміну з Путіним”.

Сценарій перший. Адвокати стверджували, що їх підзахисних не було на тих ділянках, де стріляли 20 лютого 2014 року.

Сценарій другий. Захисники беркутівців говорили, що ті просто не стріляли.

Сценарій третій: агресивні і озброєні протестуючі. Адвокати стверджували, що на представників “Беркуту” в той день “наступали” учасники мітингу з щитами і кийками. У відповідь спецназівці, озброєні автомати, змушені були застосувати силу, оскільки мітингувальники “представляли загрозу”. Також вони розповіли суду про озброєних майданівців.

“На підтвердження цього вони показували кілька фотографій майданівців, в руках яких дійсно була зброя: кілька рушниць, одна з яких схожа на пневматичну, а інша – на мисливський карабін”, – сказано в статті.

Сценарій четвертий: грузинські снайпери в готелі “Україна”. Цю ж версію в той час показали в одному з фільмів, про нібито події Майдану. Але проведені експертизи показали, що в цьому готелі просто не було приміщення, з якого могли стріляти снайпери. Адвокати беркутівців стверджували, що накази снайперам віддавав грузинський лідер Міхеїл Саакашвілі. Але перевірити таку версію українська прокуратура не змогла. Ні в Грузії, ні в Італії снайперів не знайшли, а в готелі не було підтвердження того, що вони там взагалі жили протягом якогось часу.