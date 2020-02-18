Сьогодні, 18 лютого, Київський апеляційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і направив справу "діамантових прокурорів" в Оболонський районний суд Києва.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Рішення прийнято у зв’язку з “неефективністю судового розгляду і порушенням розумних строків” в Голосіївському райсуді.

З 2016 року справа розглядалася в Голосіївському райсуді, а в кінці вересня 2019 року її вирішили передати до Вищого антикорупційного суду. Той не визнав свою юрисдикцію і повернув провадження назад.

Так, у 2015 році Валентин Рак передав 150 тис. доларів Валерію Гібаленку, який був знайомий з “діамантовими прокурорами” – заступником прокурора Київської області Олександром Корнійцем і першим заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимиром Шапакіним.

ЗМІ називають підприємця Рака одним з неофіційних співвласників компанії “Гідроекоресурс”, що займалася відновленням водойм. У 2015 році підприємство проводило розчищення водойми “Погребської старий” в Київській області. Але підприємців звинуватили в незаконному видобутку піску. Надалі при закритті цієї справи “діамантові прокурори” нібито вимагали гроші.

Володимир Шапакіна і Олександр Корнієць були затримані 5 липня в результаті спецоперації ГПУ і СБУ.

Тоді ж з’ясувалося, що під час обшуків у чиновників було знайдено близько 500 тис. доларів та коштовності.