Суд двічі відхилив клопотання київських слідчих про блокування сайтів "Фаворит Спорт", що належать компанії, яку звинувачують в організації грального бізнесу.

Про це #Букви дізналися з постанов суду, опублікованих в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як повідомлялося раніше, 23 січня столична прокуратура повідомила про проведення обшуків в офісних приміщеннях і за місцем проживання керівництва букмекерської компанії “Фаворит Спорт”. Також повідомлялося про припинення діяльності, пов’язаної з двома сайтами компанії — favbet.com та favorit.com.ua.

Розслідування можливої ​​протиправної діяльності “Фаворит спорт” ведеться з 2016 року. За цей час слідство встановило, що ТОВ “Лакі Ленд” продає лотерейні квитки та здійснює прийом ставок на спорт на підставі договору з державним оператором “Українська національна лотерея”. Їх реалізація відбувається за допомогою декількох десятків веб-сайтів під брендом “Фаворит спорт”. Ось повний їх перелік:

Також реалізація квитків і прийом ставок відбувається за готівкові кошти через спеціальні “пункти розповсюдження лотерей”. При цьому для отримання додаткового прибутку, ухилення від сплати податків і фактичного привласнення грошових коштів, отриманих від реалізації лотерейних квитків, налагоджена протиправна фінансову схему.

“Суть цієї схеми полягає в реалізації готівкових коштів, отриманих в результаті поширення лотерейних квитків за безготівкові кошти, що надходять від діяльності так званих “конвертаційних центрів”. …”Конвертаційні центри” купують в ТОВ “Лакі Ленд” лотерейні квитки, а підприємствам замовникам реалізують товари, роботи та надають послуги, в результаті чого в останніх виникає податковий кредит по ПДВ”, — йдеться в клопотанні слідчих.

Також наголошується, що готівкові кошти в кінцевому підсумку отримують організатори цієї схеми, які вкладають їх в покупку нерухомості та транспортні засоби. При цьому держбюджет недоотримує кошти в особливо великих розмірах.

Столичні слідчі двічі зверталися до Дніпровського районного суду Києва з клопотанням про блокування сайтів “Фаворит спорт”, які мають безпосереднє відношення до цієї фінансової схемою. 15 січня суд розглянув клопотання слідчих та відхилив його, грунтуючись на тому, що слідчими “не доведена необхідність такого арешту, а також наявність ризиків”.

20 січня слідчі повторно звернулися до суду з клопотанням про арешт цих сайтів, проте також отримали відмову.

“Слідчий повторно звертаючись з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, вимоги зазначені в постанові слідчого судді не виконав, також не подав слідчому судді доказів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і потреби особистості, про який йдеться в клопотанні, крім того не вказав мета, яку переслідує орган досудового розслідування заборонивши користувачам доступ до мережі Інтернет з використанням веб-ресурсів”, — йдеться матеріалах суду.

Як повідомили #Буквам в прокуратурі Києва, слідство має намір знову звернутися до суду.

“Прокуратура спробує ще раз звернутися до суду. Будемо домагатися задоволення клопотання і арешту сайтів”, — сказала прес-секретар відомства Надія Максимець.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розпорядився, щоб всі гральні заклади в країні не працювали з 16:00 20 грудня.